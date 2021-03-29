Сыгравшая Женю Ковалеву в сериале «Сваты» актриса Анна Кошмал призналась подписчикам, что не общается с коллегами по ту сторону границы. Об этом артистка рассказала в сториз Instagram 25 марта

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Анна Кошмал родилась и выросла на Украине, где и сейчас живет со своей семьей, а многие ее коллеги по «Сватам» в России, поэтому общаться, признается артистка, не особо получается.

Например, своего кинодеда Федора Добронравова, рассказала Кошмал, она не видела очень давно, причем общаться не получается даже в интернете, заявила она.

«Мы действительно, к сожалению, не общаемся», — сказала Кошмал.

А вот с актрисой Мариной Сердешнюк, сыгравшей в «Сватах» Катю Беркович, уточнила Кошмал, видеться, хоть и виртуально получается. Девушки активно переписываются в сети и поздравляют друг друга с праздниками.

Возможно, секрет кроется в том, что Сердешнюк уроженка Киева и живет на Украине.

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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Новые серии съемочная группа пытается снять уже восемь лет: сначала помешала политическая ситуация на Украине, где проходила работа, потом процесс пришлось приостановить из-за карантина.