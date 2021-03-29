Обходной газопровод «Северный поток-2» нужен для того, чтобы избежать транзита газа через Украину, так как она перестает быть надежным транзитным государством, считает политолог Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

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«Такие маршруты должны предполагать ситуацию, когда через Украину уже не удастся прокачивать большие объемы газа именно в силу инфраструктурной деградации этой страны… Украина теряет этот статус уже много лет, в том числе по политическим причинам, и дискредитировала себя много раз», — сказал Неменский.

По мнению собеседника издания, Украина движется по пути увеличения внутренних конфликтов, и все это увеличивает риски при использовании её в качестве транзитного государства.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.