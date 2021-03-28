Как до и после перевода стрелок на час вперед поддержать организм, рассказали на странице Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook 28 марта

В ночь с субботы, 27-го, на воскресенье 28 марта украинцы переместили стрелки часов на один час вперед. Таким образом Киев сравнялся по времени с Москвой.

Из-за того, что в ночь перехода на летнее время приходится спать на час меньше, организм испытывает стресс. В группе риска люди, которые имеют психические расстройства, расстройства иммунной системы и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, перевод часов может вызвать бессонницу. В ногу с Москвой. Украина перешла на летнее время © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

В ЦОЗ Минздрава дали совет, как не расшатать здоровье из-за перехода на летнее время.

«За несколько дней до перевода часов попробуйте ложиться спать и просыпаться немного раньше. Например, можно каждый день "лишать" себя 20 минут сна. Так ко дню перехода на летнее время ваш организм уже будет готов и биологические часы будут немного перенастроены», — говорится в записи.

Так же можно поступать и несколько дней после перехода на летнее время — ложась спать пораньше, чтобы организм постепенно привыкал к новому графику.