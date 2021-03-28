Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество «эскалацию конфликта со стороны России». Об этом он написал в Twitter 28 марта

«Российская агрессия против Украины затягивается. 23 солдата ВСУ погибли в 2021 году. На прошлой неделе российские войска атаковали позиции ВСУ в районе Шумы, убив 4 наших солдата. Я призываю международное сообщество самым решительным образом осудить последнюю российскую эскалацию», — написал Кулеба.

Затем он поименно перечислил четырех погибших солдат. Кулеба назвал условия быстрого прекращения конфликта в Донбассе © Facebook, Dmytro Kuleba

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. С 27 июля 2020 года в Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».

В последнее время об эскалации ситуации заявляют также в ДНР и ЛНР, обвиняя в этом Киев. Ранее с целью защиты жителей республики глава ДНР Денис Пушилин разрешил силам Народной милиции открывать превентивный огонь и подавлять огневые точки украинской стороны.