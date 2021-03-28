Инцидент произошел в Печерском районе Киева, на улице Рыбальской, 13. Очевидцы отмечают, что высота струи из поврежденного трубопровода достигала 6-го этажа.
«Повреждение магистрального трубопровода с утечкой теплоносителя на поверхность было оперативно локализовано аварийной бригадой КП "Киевтеплоэнерго". Сейчас начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временно приостановлены для 133 домов», — говорится в сообщении.
Ранее, в начале 2020 года, из-за прорыва теплосети в Киеве пострадало 10 человек.
Градоначальник Виталий Кличко заявлял, что в столице планируется ремонт и замена аварийных теплосетей.