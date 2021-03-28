Украина может в скором времени заключить договор на поставку вакцин из США. Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов сказал в интервью «Радио Свобода»* 28 марта

Министра спросили, обсудил ли он поставки вакцины из США с госсекретарем Энтони Блинкеном. Индия остановила поставку вакцины на Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Единственное, что я могу сказать, — буквально в ближайшие дни вы услышите о соответствующем заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. Что касается американских вакцин, мы настойчиво это делаем, в том числе и по дипломатическим каналам, с лета прошлого года», — сказал Степанов.

Он не уточнил, какой подразумевает препарат — Pfizer, Moderna или Johnson&Johnson.

Глава Минздрава также заявил, что ранее поставщик предлагал отправить партию вакцины в четвертом квартале 2021 года, однако Украина договорилась о более ранних поставках вакцин AstraZeneca и Sinovac.

Вакцина Sinovac из Китая прибыла на Украину 25 марта. Между тем экспорт из Индии вакцины Covishield, аналога AstraZeneca, был приостановлен. В Минздраве ранее сообщали, что первая поставка Pfizer на Украину ожидается в апреле.

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