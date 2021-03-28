Первые пять часов, по словам Путина, он не почувствовал ничего необычного.
«В левую руку делали — почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой. Сейчас если нажать на это место — так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот это все побочные явления. Утром проснулся после прививки, как мне показалось, немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил — температура нормальная», — сообщил президент.
Кроме того, Владимир Путин пояснил, почему не вакцинировался публично. Он отметил, что не обязательно «обезьянничать» и повторять что-то только потому, что так делают другие. Также, по его словам, несложно сделать фальсифицировать процедуру прививки, поэтому вакцинация под камерами ничего не доказывает.
Каким именно препаратом привился российский президент, пока неизвестно. Первый укол ему сделали 23 марта.
В России для вакцинации от коронавируса зарегистрированы препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». При этом первые две вакцины одобрены для применения людьми старше 60 лет.