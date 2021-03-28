Президент России Владимир Путин описал свою реакцию на первую часть прививки от коронавируса и пояснил, почему не привился в присутствии СМИ, как ряд других мировых политиков. Об этом он сказал в интервью на телеканале «Россия 1» 28 марта

Первые пять часов, по словам Путина, он не почувствовал ничего необычного.

«В левую руку делали — почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой. Сейчас если нажать на это место — так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот это все побочные явления. Утром проснулся после прививки, как мне показалось, немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил — температура нормальная», — сообщил президент.

Кроме того, Владимир Путин пояснил, почему не вакцинировался публично. Он отметил, что не обязательно «обезьянничать» и повторять что-то только потому, что так делают другие. Также, по его словам, несложно сделать фальсифицировать процедуру прививки, поэтому вакцинация под камерами ничего не доказывает. Песков рассказал, какой вакциной от COVID-19 привьется Путин © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Каким именно препаратом привился российский президент, пока неизвестно. Первый укол ему сделали 23 марта.

В России для вакцинации от коронавируса зарегистрированы препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». При этом первые две вакцины одобрены для применения людьми старше 60 лет.