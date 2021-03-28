Популярная певица Наташа Королева вместе с сыном от Сергея Глушко (Тарззана) Архипом Греком получила награду Fashion People Awards Teens в номинации «Семейные ценности». Об этом она написала в Instagram 28 марта

«Вчера для нас с Архипом @grek_grex произошло важное событие. Событие — как некий итог, некая черта, а может быть, некий символ того, что наша семья крепкая, построена, прежде всего, на любви друг к другу, на уважении выбора друг друга, на прощении и принятии», — рассказала Королева.

Она добавила, что традиции и ценности, которые передаются детям становятся фундаментом крепкой семьи. Сын Королевой и Тарзана поставил своей невесте условие — СМИ © newsblock_tv

В видеоролике Архип приобнимает мать за плечи, и видно, что у него накрашены ногти. Это расстроило пользователей соцсети. Кроме того, они усомнились в реальности семейного счастья в браке певицы и стриптизера Глушко (Тарзана).

«У Архипа ногти накрашены?», «Я в шоке как увидела. Трэш просто», «Я желаю Наташе счастья… настоящего, а не придуманного», «Одна показуха, нет там никакой семьи, одно бл…», «Цирк», — отреагировали подписчики Королевой.

Измена Тарзана Королевой в сентябре 2020 года стала известна всей стране. Однако развода не произошло, артисты помирились и даже поучаствовали в совместном проекте «Племя».