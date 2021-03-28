Уровень госпитализаций больных с COVID-19 на Украине превышен в 20 областях и в Киеве. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны 28 марта

«Мест нет»: в Киеве перед больницей скопилась очередь из десятков COVID-скорых - видео © REUTERS, Gleb Garanich

По данным Минздрава, уровень госпитализаций считается превышенным после того, как достигает порога в 60 госпитализированных на 100 тысяч населения.

По состоянию на 28 марта, в «красной» зоне карантина на Украине остаются Киев, а также Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Сегодня на Украине действует адаптивный карантин, то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры усиливаются именно там, а не по всей стране. В зависимости от уровня заражения COVID-19 были установлены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная». В «красной» зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Ранее заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко сообщил, что столичные больницы, в которых лечат COVID-пациентов, заполнены на 100%. Он отметил, что власти Киева ожидают от правительства решения о перепрофилировании ведомственных больниц под лечение пациентов с коронавирусом, благодаря чему можно получить около 11 тысяч койко-мест.