ОО «Вещественное доказательство», которая занимается изучением современных арт-объектов и других произведений искусства, предложила Офису президента Украины выкупить двери, разрисованные во время акции 20 марта. Об этом юрист Евгения Закревская написала на своей странице в Facebook 27 марта

Офис Зеленского отдал разрисованные радикалами двери телеканалу © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Юрист сообщила, что галерея планирует выгодно продать двери с аукциона, подчеркнул, что для Офиса президента — это отличный вариант экономии, так как за испорченные двери предложили сумму, которая на 10% выше стоимости новых.

Во время беспорядков двери были расписаны преимущественно аббревиатурой ACAB, которая расшифровывается как «All cops are bas…ds» (англ. «Все копы — уб…и»).

Митинг в поддержку одесского радикала Сергея Стерненко, осужденного на семь лет за похищение депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, прошел в Киеве у Офиса президента Украины 20 марта. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса и облили краской здание. Ущерб предварительно оценили в 2 миллиона гривен.