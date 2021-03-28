По ее словам, двери «в указанном виде имеют художественную ценность, и следовательно реставрация фактически уничтожит их как арт-объект».
Юрист сообщила, что галерея планирует выгодно продать двери с аукциона, подчеркнул, что для Офиса президента — это отличный вариант экономии, так как за испорченные двери предложили сумму, которая на 10% выше стоимости новых.
Во время беспорядков двери были расписаны преимущественно аббревиатурой ACAB, которая расшифровывается как «All cops are bas…ds» (англ. «Все копы — уб…и»).
Митинг в поддержку одесского радикала Сергея Стерненко, осужденного на семь лет за похищение депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, прошел в Киеве у Офиса президента Украины 20 марта. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса и облили краской здание. Ущерб предварительно оценили в 2 миллиона гривен.