«Сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может взять на себя ведущую роль для перезагрузки "нормандского формата"», — написал Кулеба.
Он считает, что у президента Франции Эммануэля Макрона «достаточно лидерских качеств и политического веса», чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса. По мнению дипломата, французский лидер имеет все шансы «убедить» президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров в «нормандском формате».
Ранее Кулеба заявлял, что войну в Донбассе можно закончить за неделю при условии, что на это согласится Россия. При этом Москва неоднократно заявляла, что не является участницей конфликта на востоке Украины и заинтересована в установлении мира.
Тем временем глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что назвать дату встречи лидеров стран «нормандской четверки» проблематично. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов по отдельности общаться с каждым из президентов «нормандской четверки».