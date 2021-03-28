Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Франция может перезапустить «нормандский формат» переговоров по Донбассу. Он написал об этом в авторской колонке для Le Figaro, перевод которой размещен на сайте украинского МИД 27 марта

Кравчук объяснил бессмысленность разговоров о дате встречи «нормандской четверки» © скриншот видео "Нromadske" написал Кулеба.

Он считает, что у президента Франции Эммануэля Макрона «достаточно лидерских качеств и политического веса», чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса. По мнению дипломата, французский лидер имеет все шансы «убедить» президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров в «нормандском формате».

Ранее Кулеба заявлял, что войну в Донбассе можно закончить за неделю при условии, что на это согласится Россия. При этом Москва неоднократно заявляла, что не является участницей конфликта на востоке Украины и заинтересована в установлении мира.

Тем временем глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что назвать дату встречи лидеров стран «нормандской четверки» проблематично. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов по отдельности общаться с каждым из президентов «нормандской четверки».