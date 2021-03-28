Он уточнил, что британский штамм циркулирует по всей Украине, а инкубационный период вируса сократился. Среди инфицированных много молодых пациентов, чего не было в первую волну, и многие из них тяжело переносят заболевание.
«Это совсем другой штамм вируса… И большее количество людей заражается этим вирусом… И главное, он достаточно агрессивен», — подчеркнул Степанов.
У коронавируса SARS-CoV-2 существуют тысячи мутаций. Помимо британского штамма, угрозу также представляют бразильский (способен преодолевать выработанный после заражения иммунитет) и южноафриканский (устойчив к антителам).
Количество инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 644 063 человека, 31 954 пациента скончались, 1 300 625 человек выздоровели. За последние сутки умерли 203 украинца.