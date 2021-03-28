Британский штамм COVID-19 тяжелее переносят даже пациенты моложе 40 лет, и распространяется эта мутация быстрее. Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил в интервью «Радио Свобода» 27 марта, комментируя высокую смертность от коронавируса в стране

Число инфицированных растет: данные по COVID-19 на Украине © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Это совсем другой штамм вируса… И большее количество людей заражается этим вирусом… И главное, он достаточно агрессивен», — подчеркнул Степанов.

У коронавируса SARS-CoV-2 существуют тысячи мутаций. Помимо британского штамма, угрозу также представляют бразильский (способен преодолевать выработанный после заражения иммунитет) и южноафриканский (устойчив к антителам).

Количество инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 644 063 человека, 31 954 пациента скончались, 1 300 625 человек выздоровели. За последние сутки умерли 203 украинца.