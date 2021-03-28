На Украине действуют под девизом: в ситуации, когда нет хлеба, нужно дать народу больше зрелищ, и чем меньше хлеба, тем больше зрелищ. Об этом экс-губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил в эфире на телеканале «Перший Незалежний», комментируя обыски в ОО «Украинский выбор - Право народа»

Формируется диктаторский режим: Кива об обысках в офисе движения Медведчука © Украинский выбор logo Виктор Медведчук, против которого введены санкции.

Москаль напомнил, что существует закон о статусе народного депутата.

«Даже при режиме [четвертого президента Виктора] Януковича никто в приемных депутатов обыски не делал и каналы никакие не закрывал… Смотрите, девиз, что народу нужно хлеба и зрелищ. Нет хлеба — нужно больше зрелищ, еще меньше хлеба — надо еще больше зрелищ! Борьба с олигархами, борьба с прокремлевскими и тому подобное», — заявил он.

Ранее в ОПЗЖ заявили, что обыск, формально связанный с «Украинским выбором — Правом народа», на самом деле проводился в офисе политической силы, в котором находятся приемные семи депутатов от ее фракции: Медведчука, Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича и Ильи Кивы. ОПЗЖ считает обыски давлением на политиков.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совбеза страны о применении санкций против Медведчука и его жены. До этого, другим решением СНБО, были закрыты три оппозиционных канала и введены санкции против их владельца Козака.