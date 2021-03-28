Ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Офиса генпрокурора провели обыски в офисе общественного движения «Украинский выбор», лидером которого является депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, против которого введены санкции.
Москаль напомнил, что существует закон о статусе народного депутата.
«Даже при режиме [четвертого президента Виктора] Януковича никто в приемных депутатов обыски не делал и каналы никакие не закрывал… Смотрите, девиз, что народу нужно хлеба и зрелищ. Нет хлеба — нужно больше зрелищ, еще меньше хлеба — надо еще больше зрелищ! Борьба с олигархами, борьба с прокремлевскими и тому подобное», — заявил он.
Ранее в ОПЗЖ заявили, что обыск, формально связанный с «Украинским выбором — Правом народа», на самом деле проводился в офисе политической силы, в котором находятся приемные семи депутатов от ее фракции: Медведчука, Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича и Ильи Кивы. ОПЗЖ считает обыски давлением на политиков.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совбеза страны о применении санкций против Медведчука и его жены. До этого, другим решением СНБО, были закрыты три оппозиционных канала и введены санкции против их владельца Козака.