Жителя Тернопольской области Украины приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 1307 гривен (3,5 тыс. руб.) за продажу 18 игральных карт, которую суд счел сбытом порнографических изображений. Об этом говорится в решении Бучацкого районного суда

Украина вышла в лидеры по производству детской порнографии © Ben Pearce / flickr Сообщается, что 11 января мужчина «вопреки моральным основам совершил преступление»: он нашел в шкафу 18 игральных карт «с изображением порнографического содержания», и, «реализуя свое преступное намерение», встретился у фонтана со знакомым, которому продал их за 70 гривен (190 руб.) «с целью совершения противоправных действий в сфере культурной, духовной жизни общества и общественной морали».

Утверждается, что, совершая подобную сделку, мужчина осознавал «незаконность и общественно опасный характер своих действий, но руководствовался корыстным мотивом».

Преступление было квалифицировано по статье 310 (хранение и сбыт изображений порнографического характера) Уголовного кодекса Украины. «Условка» же стала следствием того, что мужчина попался на таком преступлении повторно. Ранее в том же месяце он продал за 50 гривен (136 руб.) календарь с порнографическим изображением, который тоже нашел, но не в шкафу, а общественном парке. Тогда его оштрафовали на 850 гривен (2,3 тыс. руб.).

Что касается карт, то суд постановил их уничтожить.