Певица Алла Пугачева пошутила над супругом, юмористом Макимом Галкиным, заявив, что он танцует «раскоряку» совсем как их сын. Ролик с танцами детей Галкин на днях опубликовал в Instagram

В ролике Гарри и Лиза Галкины бегают по коридору замка и изображают лунную походку. Под конец видео Гарри начинает скакать с широко расставленными ногами.

«Не, ну это уже какая-то раскоряка!» — оценил неожиданное па Максим Галкин. «Ты всегда так танцуешь, когда дурачишься», — заметила Пугачева.

В комментариях пользователи выразили восхищение семейной идиллией звезд. Однако многие не удержались от негативных комментариев и отметили, что, в отличие от артистов, считающихся элитой, у большинства нет возможности жить в таком просторном и роскошном доме. «Дельфин в возрасте»: голый Галкин похвастался очередным необычным помещением в замке © Максим Галкин/Инстаграм

«Не пойму, у вас однушка или двушка», «В таком замке можно не только танцевать, но и снимать Большие гонки с Диманом Нагиевым», «Скромнее не пробовали жить? Макс, ты же знаешь сколько людей в нашей стране живёт за чертой бедности», — отметили они.