Санкции и контрсанкции представляют серьезное препятствие на пути экономического сотрудничества России и Польши. Об этом посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский заявил в интервью «Интерфаксу»

Зеленский поблагодарил Польшу за санкции против РФ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Европейские санкции, а тем более российские контрсанкции, представляют собой серьезное препятствие на пути ничем не ограниченного развития экономического сотрудничества… Такое положение дел является результатом российской политики последних лет… Несмотря на это, считаю, что нормализация в отношениях возможна», — заявил посол.

Краевский подчеркнул, что Варшава открыта для диалога и лично он будет его искать.

Ранее посол ЕС в РФ Маркус Эдерер предложил создать новый план действий в отношениях с Москвой. Уточнялось, что главы МИД стран Евросоюза пришли к единому мнению касательно «сохранения актуальности реализации пяти основных принципов в отношениях с РФ». Других подробностей не приводилось.

В тот же день сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии», член бундестага Алис Вайдель выступила за отмену антироссийских санкций.