Страницы 8-летней киевской модели Милы Маханец и ее «бойфренда», 13-летнего блогера Павла Пая были удалены из Instagram

Причины этого пока неизвестны. Возможно, страницы заблокировали представители самой соцсети ввиду открытого полицией дела из-за «романа» детей. Также профили могли быть удалены их авторами: так, известно, что страницу Милы вела ее мама.

«TikTok головного мозга»: звезды отреагировали на «роман» 8-летней киевской модели с 13-летним блогером © Милана Маханец/Инстаграм

«Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну койку? Сейчас соцслужбы говорят, что я не могу спать с мамой в одной кровати. Миссия социальных служб помогать, а не мешать жить. Помогать надо было раньше… Забирать у меня любимых людей — это не помощь», — возмущалась Маханец (или ее мама).

Ранее 8-летняя киевлянка регулярно публиковала фото и видео, на которых позировала в откровенных нарядах и даже целовалась с 13-летним Паем. Мать девочки открыто поддерживала интернет-карьеру своей дочери.