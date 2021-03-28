Украинцы смогут покупать вакцину от коронавируса в аптеках со второй половины 2021 года, когда сформируется коммерческий рынок. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в интервью «Радио Свобода» 27 марта

«Аж стыдно»: Степанов рассказал, почему темпы вакцинации на Украине вдвое ниже запланированных © Facebook, Максим Степанов

«Министерство здравоохранения наоборот призывает любые фармкомпании, которые работают на этом рынке: если у вас появится возможность, пожалуйста, привозите… Очень быстро проведем все процедуры, которые должна провести Гослекслужба, чтобы у нас появился рынок», — сказал Степанов.

Он уточнил, что речь идет о лекарствах, зарегистрированных на Украине.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе — 24 февраля, когда получила первую партию в размере 500 тысяч доз произведенного в Индии препарата Covishield (AstraZeneca). Пока прививают только им. В четверг, 25 марта, из Китая прибыли 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.

По состоянию на 28 марта, на Украине привили от коронавируса 196 879 человек. Сейчас проходят первый и второй этапы прививочной кампании, когда первую дозу препарата от COVID-19 получают медики, военнослужащие, находящиеся в Донбассе, и люди старше 80 лет.