Предложение властей Сербии в выходные, 27 и 28 марта, бесплатно привить от коронавируса всех желающих иностранцев получило большой отклик. В субботу, 27 марта, число участников этой акции достигло нескольких тысяч человек, передает немецкая газета Welt

Биолог дал прогноз на использование миром российской вакцины «Спутник V» © pnp.ru Отмечается, что больше всего вреди приезжих оказалось граждан Боснии и Герцеговины, Черногории и Республики Северная Македония. В субботу они выстроились в огромные очереди перед центрами вакцинации, многие приехали за прививкой целыми семьями. Пробки из желающих попасть в Сербию на вакцинацию сформировались и на границе.

На общеевропейском фоне кампания по вакцинации населения в Сербии проходит успешно: из семи миллионов жителей два миллиона уже получили как минимум первую дозу вакцины. Главным образом это стало возможно благодаря большим закупкам российской вакцины «Спутник V» и китайской Sinopharm. Также в стране используются вакцины от BioNTech/Pfizer и AstraZeneca.

Тем временем в большинстве соседних стран кампании по вакцинации населения только начались из-за недостатка вакцины. Ранее Сербия безвозмездно передала небольшие партии препаратов Боснии и Герцеговине, Черногории и Республике Северная Македония.

Помимо Сербии, «Спутник» также применяется в Венгрии и зарегистрирован в Северной Македонии и Молдавии. Возможность прямой закупки вакцины в обход регистрационных органов ЕС рассматривают эксперты Минздрава Чехии.