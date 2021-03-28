Киев не вправе выдвигать условия по возобновлению подачи воды в Крым, так как Днепр и Северо-крымский канал не являются частной собственностью Украины. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, передает РИА Новости 27 марта

Украина упустила шанс продавать воду в Крым - Шеремет © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк Леонид Кравчук заявил, что вопрос возобновления водоснабжения Крыма можно будет рассматривать, только если в регионе произойдет гуманитарная катастрофа из-за дефицита воды. Но этому, по его словам, должны предшествовать переговоры.

«Украина обязана возобновить подачу воды в Крым без всяких условий и ультиматумов, так как река Днепр и Северо-Крымский канал, построенный еще в советское время, не являются частной собственностью киевских властей. Убеждена, что нужно вести переговоры по возобновлению подачи воды в Крым», — заявила Поклонская.

Кроме того, по ее мнению, этот шаг может служить началом «хоть какого- то диалога» с Украиной.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.