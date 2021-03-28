Министр юстиции Украины Денис Малюська нарисовал граффити по мотивам известного современного художника Бэнкси на стенах Ирпенского исправительного центра, чтобы продать его. Он опубликовал фото на своей странице в Facebook 27 марта

Малюська показал обновленный интерьер камер для коррупционеров в киевском СИЗО © Facebook, Denis Malyuska

«Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 миллионов гривен ($4 миллиона — ред.), кроме 8 гектаров земли в трех минутах от Киевской окружной (+подведены все сети) получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси», — написал министр.

Он также выложил видео процесса создания граффити. На рисунке изображен заключенный, который пытается сбежать с ноутбуком известного бренда.

В конце июля 2020 года Минюст Украины заявил о планах начать продавать «замороженные» и освобожденные тюрьмы уже летом 2020 года, однако сделано этого не было. В феврале 2021 года ведомство выставило на продажу первый объект в рамках «большой распродажи» тюрем — исправительный центр в Коцюбинском под Киевом. Стартовая цена объекта составляла 220,2 миллиона гривен ($8 миллионов).

Однако, по данным главы Минюста, из-за завышенной цены заявки от потенциальных покупателей так и не поступили, в связи с чем лот выставят на аукцион повторно в апреле 2021 года по сниженной цене.