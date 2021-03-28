Ранее Малюська объявил о старте «большой распродажи» учреждений исполнения наказаний. По его словам, всего планируется продать более 100 объектов.
«Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 миллионов гривен ($4 миллиона — ред.), кроме 8 гектаров земли в трех минутах от Киевской окружной (+подведены все сети) получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси», — написал министр.
Он также выложил видео процесса создания граффити. На рисунке изображен заключенный, который пытается сбежать с ноутбуком известного бренда.
В конце июля 2020 года Минюст Украины заявил о планах начать продавать «замороженные» и освобожденные тюрьмы уже летом 2020 года, однако сделано этого не было. В феврале 2021 года ведомство выставило на продажу первый объект в рамках «большой распродажи» тюрем — исправительный центр в Коцюбинском под Киевом. Стартовая цена объекта составляла 220,2 миллиона гривен ($8 миллионов).
Однако, по данным главы Минюста, из-за завышенной цены заявки от потенциальных покупателей так и не поступили, в связи с чем лот выставят на аукцион повторно в апреле 2021 года по сниженной цене.