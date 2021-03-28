По состоянию на утро 28 марта на Украине зафиксировано 11 932 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших - 3343 человека, умерло 203 пациента. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях. Количество инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 644 063 человека, 31 954 пациента скончались, 1 300 625 человек выздоровели.