«11 932 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 марта 2021 года. В частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 5052 человека; летальных случаев — 203; выздоровело — 3343 человека», — говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 644 063 человека, 31 954 пациента скончались, 1 300 625 человек выздоровели.