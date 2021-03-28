Европе придется помогать украинским властям восстанавливать Донбасс после «деоккупации». Об этом вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала «Дом» 27 марта

Бывший президент Украины надеется на помощь России в восстановлении Донбасса © REUTERS, Alexander Ermochenko | REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк

На этот раз Резников сказал, что точной суммы, необходимой для восстановления Донбасса, на данный момент нет — она станет известна только по итогу полного аудита после «деоккупации».

«Мы сами, своим бюджетом с ним не справимся. И всему европейскому сообществу придется нам помогать. Я говорю слово "придется", потому что война идет не на востоке Украины, война идет на востоке Европы. И соответственно, чем дольше они будут попустительствовать мягкими санкциями, достройкой "Северного потока-2", тем дороже потом помогать нам из этого всего ужаса выходить», — заявил вице-премьер.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выразил надежду, что Россия поможет Украине в восстановлении Донбасса.