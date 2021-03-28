Ранее он сообщал, что Украина потеряла около $100 миллиардов из-за конфликта на востоке страны. Затем он говорил об ущербе в $120 миллиардов.
На этот раз Резников сказал, что точной суммы, необходимой для восстановления Донбасса, на данный момент нет — она станет известна только по итогу полного аудита после «деоккупации».
«Мы сами, своим бюджетом с ним не справимся. И всему европейскому сообществу придется нам помогать. Я говорю слово "придется", потому что война идет не на востоке Украины, война идет на востоке Европы. И соответственно, чем дольше они будут попустительствовать мягкими санкциями, достройкой "Северного потока-2", тем дороже потом помогать нам из этого всего ужаса выходить», — заявил вице-премьер.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выразил надежду, что Россия поможет Украине в восстановлении Донбасса.