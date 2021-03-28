Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в отношении которого на родине открыт ряд уголовных дел, предложил грузинским властям разрешить ему въезд в страну на 24 часа и посмотреть на реакцию населения. Такую идею он озвучил в эфире «ТВ Пирвели» 27 марта

Советница Зеленского устроила скандал соратнице Саакашвили © Виктория Страхова/Facebook

По его словам, грузинские чиновники не раз приезжали на Украину и просили у местных властей не выдавать его грузинской стороне.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из которых он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, заняв пост губернатора Одесской области, а перед этим получил гражданство Украины. Однако уже в ноябре 2016 года он был уволен: как заявил бывший тогда президентом Петр Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года экс-гарант лишил Саакашвили украинского гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул бывшему президенту Грузии украинское гражданство, после чего тот вернулся на Украину. Политик назначен главой исполнительного комитета национального совета реформ.