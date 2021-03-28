Сейчас распространено мнение, что украинская сторона не пойдет на силовой захват Донбасса, потому что это приведет к военному поражению и гибели ее армии, что не выгодно Америке.
Эксперт отметил, что для Запада союзники — это расходный материал, и сколько его надо израсходовать, определяется текущими обстоятельствами, зачастую совершенно неожиданными.
«Поэтому я бы на месте Зеленского не зарекался от того, что завтра американцы потребуют от него торжественно повеситься на монументе «Украина» на площади Независимости», — категоричен Вассерман.
Собеседник издания добавил, что возобновление боевых действий сегодня возможно, поскольку новый президент США Джо Байден заинтересован в уничтожении России, а та «часть России, которая называется Украиной», — самый удобный инструмент для такого уничтожения.
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