Англосаксонская цивилизация известна тем, что всегда готова сражаться до последней капли крови своих союзников. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Юридически заявления СНБО Украины бессмысленны © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт отметил, что для Запада союзники — это расходный материал, и сколько его надо израсходовать, определяется текущими обстоятельствами, зачастую совершенно неожиданными.

«Поэтому я бы на месте Зеленского не зарекался от того, что завтра американцы потребуют от него торжественно повеситься на монументе «Украина» на площади Независимости», — категоричен Вассерман.

Собеседник издания добавил, что возобновление боевых действий сегодня возможно, поскольку новый президент США Джо Байден заинтересован в уничтожении России, а та «часть России, которая называется Украиной», — самый удобный инструмент для такого уничтожения.

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