Экономическое взаимодействие Киева с Крымом и Донбассом — это наиболее очевидный путь возвращения этих территорий в состав Украины. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник Елизавета Богуцкая при обсуждении законопроекта о выплате пенсий жителям Донбасса заявила, что «нельзя платить пенсионерам на оккупированных территориях, потому что мы не знаем их политических взглядов и уровня их патриотизма».

Отсутствие такого взаимодействия изолирует эти территории и делает их еще более российскими и еще менее украинскими, поэтому восстановление экономических и социальных связей — один из ключевых инструментов реинтеграции этих территорий, подчеркнул эксперт.

«Если радикалы опять будут перекрывать железные дороги, правоохранительные структуры в отношении них должны действовать так же, как и в отношении обыкновенных нарушителей закона. Они нарушают закон и должны отвечать перед законом», — подчеркнул Бортник.

Политолог также посетовал, что стороны конфликта обвиняют друг друга, но продолжают участвовать в переговорах, а параллельно с этими играми с целью сохранить рейтинг и политическую репутацию гибнут люди.

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