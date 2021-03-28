Ранее депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая при обсуждении законопроекта о выплате пенсий жителям Донбасса заявила, что «нельзя платить пенсионерам на оккупированных территориях, потому что мы не знаем их политических взглядов и уровня их патриотизма».
Отсутствие такого взаимодействия изолирует эти территории и делает их еще более российскими и еще менее украинскими, поэтому восстановление экономических и социальных связей — один из ключевых инструментов реинтеграции этих территорий, подчеркнул эксперт.
«Если радикалы опять будут перекрывать железные дороги, правоохранительные структуры в отношении них должны действовать так же, как и в отношении обыкновенных нарушителей закона. Они нарушают закон и должны отвечать перед законом», — подчеркнул Бортник.
Политолог также посетовал, что стороны конфликта обвиняют друг друга, но продолжают участвовать в переговорах, а параллельно с этими играми с целью сохранить рейтинг и политическую репутацию гибнут люди.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.