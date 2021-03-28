В США сейчас царит хаос, но они тщательно пытаются это скрыть, чтобы мир не видел, в каком состоянии они находятся. Об этом в интервью Украина.ру рассказал венгерский политолог Ласло Кемени

Американские правящие круги думают, что США находятся во главе всего человечества, однако места там для них уже нет, сказал эксперт.

«Америка сейчас старается все свои проблемы, а они остались, они никуда не исчезли, старается все эти проблемы замять, скрыть от остального мира, чтобы мир не видел, в каком состоянии находится Америка», — сообщил Кемени.

В США объяснили, почему Байден не позвонил Зеленскому © REUTERS, Kevin Lamarque

Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.

После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества.