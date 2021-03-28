Россия обладает классическим набором инструментов для давления на Украину: экономическим, политическим и военным. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: Россия должна сделать с Украиной то, что с ней сделал Запад © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Песков отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией.

Если же говорить о самих Минских соглашениях, то обе стороны обвиняют друг друга в их невыполнении, но при этом продолжают участвовать в переговорах с целью сохранить рейтинг и политическую репутацию, подчеркнул эксперт.

«Все это стоит украинскому народу жизней, потому что ежедневно по обе стороны линии разграничения гибнут украинские граждане. Я, конечно, не буду подсказывать, как давить на Украину. Но мне кажется, с обеих сторон присутствует двоемыслие и троедействие», — сетует Бортник.

Политолог добавил, что от в ситуации невыполнения Минских соглашений тактически время работает против Украины, а стратегически — против России.

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