РФ уже делает все для того, чтобы помочь украинцам, в том числе создает условия для получения российского гражданства, чтобы люди могли уехать с территории тотального беззакония, сообщил эксперт.
«Если учесть, что вся государственная система Украины направлена на физическое и моральное уничтожение тех людей, которые в той или иной степени симпатизируют нашим общим ценностям, конечно же, нам их нужно защищать», — сказал Кнырик.
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.