Украинская система уничтожает своих граждан, поэтому России необходимо защитить тех из них, кто разделяет российские ценности, любым доступным способом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

РФ уже делает все для того, чтобы помочь украинцам, в том числе создает условия для получения российского гражданства, чтобы люди могли уехать с территории тотального беззакония, сообщил эксперт.

«Если учесть, что вся государственная система Украины направлена на физическое и моральное уничтожение тех людей, которые в той или иной степени симпатизируют нашим общим ценностям, конечно же, нам их нужно защищать», — сказал Кнырик.

«Насилует половину Украины»: Прилепин рассказал о перспективах Зеленского у власти © пресс-служба президента Украины

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.