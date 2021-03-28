«Состригла все ненужное, и теперь я свободна. Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад! В 7 лет перед школой мне сделали стрижку каре, и то одной из причин стали вши, которых легче вычесывать из коротких волос. И вот вчера я поняла, что пришло время, я готова к переменам», — рассказала ведущая.
В конце ролика Тодоренко сама отрезала локон от своих волос, правда на этом видео оборвалось, так что фанатам пока не удалось увидеть конечный вариант преображения.
«Ждем, какая же ты теперь», «Почему она такая неприятная?», «Вообще давно надо было состричь. Так как волосы сухие и выглядят не здорово», «Давно пора, а то пакля вместо волос», — отреагировали пользователи.
В комментариях Тодоренко призналась, что в общей сложности отрезала 30 сантиметров от первоначальной длины волос. Кстати, на пост обратила внимание другая длинноволосая украинка — певица Анна Седокова, написавшая, что если ведущей не нужны волосы, то она может отдать их ей.
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Регине Тодоренко 30 лет, широкую популярность она получила, когда вела шоу «Орел и решка». В 2018 году шоудива вышла замуж за российского исполнителя Влада Топалова, от которого родила сына.
Сейчас Тодоренко в гостях у своих родителей в Одессе, туда ведущая уехала без супруга, так как он является невъездным на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены в базу «Миротворец».