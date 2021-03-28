Украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками важной новостью из своей жизни: она подстригла длинные волосы, с которыми ходила почти всю свою жизнь. Причем, что примечательно, первый шаг к изменениям артистка сделала своей рукой, соответствующее видео, датированное 26 марта, можно увидеть в ее Instagram

«Состригла все ненужное, и теперь я свободна. Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад! В 7 лет перед школой мне сделали стрижку каре, и то одной из причин стали вши, которых легче вычесывать из коротких волос. И вот вчера я поняла, что пришло время, я готова к переменам», — рассказала ведущая.

«Ждем, какая же ты теперь», «Почему она такая неприятная?», «Вообще давно надо было состричь. Так как волосы сухие и выглядят не здорово», «Давно пора, а то пакля вместо волос», — отреагировали пользователи.

В комментариях Тодоренко призналась, что в общей сложности отрезала 30 сантиметров от первоначальной длины волос. Кстати, на пост обратила внимание другая длинноволосая украинка — певица Анна Седокова, написавшая, что если ведущей не нужны волосы, то она может отдать их ей.

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Регине Тодоренко 30 лет, широкую популярность она получила, когда вела шоу «Орел и решка». В 2018 году шоудива вышла замуж за российского исполнителя Влада Топалова, от которого родила сына.

Сейчас Тодоренко в гостях у своих родителей в Одессе, туда ведущая уехала без супруга, так как он является невъездным на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены в базу «Миротворец».