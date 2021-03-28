Украинские информационные проекты по своему содержанию напоминают конторы по отмыванию денег. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

На общественном мнении крымчан это никак не сказывается. Любой здравомыслящий человек, побывав в Крыму, поймет, что никакого влияния украинские пропагандистские процессы на людей оказывать не могут, сообщил эксперт.

«Что касается существования телеканала «Дом» и прочих информационных проектов, то по форме и содержанию они больше всего напоминают «отмывочные конторы», которые просто-напросто занимаются освоением нескромных бюджетов», — сказал Кнырик.

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