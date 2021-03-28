На общественном мнении крымчан это никак не сказывается. Любой здравомыслящий человек, побывав в Крыму, поймет, что никакого влияния украинские пропагандистские процессы на людей оказывать не могут, сообщил эксперт.
«Что касается существования телеканала «Дом» и прочих информационных проектов, то по форме и содержанию они больше всего напоминают «отмывочные конторы», которые просто-напросто занимаются освоением нескромных бюджетов», — сказал Кнырик.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.