Украина неправильно использует элементы пропаганды, делая их неэффективными. Об этом в интервью Украина.ру рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

В последнее время украинское государство начало активно работать в Крыму и в Донбассе, где с помощью телеканала «Дом» пытается навязывать свою идеологию, сказал эксперт.

«Украинцы действуют грубо и неумело, предстоит еще юридически оценить действия Украины по разным запретам. Думаю, их западным партнерам не понравится результат юридической оценки действий их подопечных», — сообщил Мухин.

Зеленский, война и ловушка пропаганды © пресс-служба президента Украины Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Также он напомнил, что под давлением Международного валютного фонда был принят закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Кроме того, добавил эксперт, из-за арбитражного решения Европейского союза Украина не сможет полностью ограничить экспорт леса-кругляка, таким образом теряя контроль над природными ресурсами.