В последнее время украинское государство начало активно работать в Крыму и в Донбассе, где с помощью телеканала «Дом» пытается навязывать свою идеологию, сказал эксперт.
«Украинцы действуют грубо и неумело, предстоит еще юридически оценить действия Украины по разным запретам. Думаю, их западным партнерам не понравится результат юридической оценки действий их подопечных», — сообщил Мухин.
После принятия множества законов под давлением Европы стало понятно, что Украина потеряла свой суверенитет, отметил украинский политолог Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру
Также он напомнил, что под давлением Международного валютного фонда был принят закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Кроме того, добавил эксперт, из-за арбитражного решения Европейского союза Украина не сможет полностью ограничить экспорт леса-кругляка, таким образом теряя контроль над природными ресурсами.