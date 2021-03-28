Внимательные подписчики обратили внимание не только на внешний вид звездных родителей и их детей, но и на геолокацию, указанную в записи.
«Море, Одесса», — указано в посте.
Однако по данным СМИ, снимок был сделан пару лет назад, когда Пугачевы-Галкины отдыхали в латвийской Юрмале.
«Короче, Галкин с дочкой, держат Пугачиху…», «Пугачиха решила песка подсыпать на пляже», — прокомментировали фото отдельные подписчики.
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Вместе Пугачева и Галкин уже не первое десятилетие, но официально брак зарегистрировали только в 2011 году, а чуть позже и обвенчались. В 2013 году у пары с помощью суррогатной матери родились двойняшки Лиза и Гарри, сейчас дети ходят в первый класс.