Российская вакцина попадет на Украину, когда смертность от коронавируса выйдет за разумные рамки. Об этом в интервью Украина.ру рассказал киевский журналист Владимир Скачко

Чтобы ни говорили о Sputnik V, пока он дарит жизнь, люди будут к нему тянуться, будут помнить, где его произвели, и будут понимать, что Россия предлагает спасение, жизнь, сказал эксперт.

«Она (вакцина — ред.) хлынет на Украину всевозможными путями, когда ситуация с коронавирусом выйдет за все разумные пределы, вся Украина превратится в красную зону, смертность от этого станет бесконтрольной», — сообщил Скачко.

Эксперт сказал, от чего еще должна отказаться Европа, если ей не нужна российская вакцина © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.