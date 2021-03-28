Чтобы ни говорили о Sputnik V, пока он дарит жизнь, люди будут к нему тянуться, будут помнить, где его произвели, и будут понимать, что Россия предлагает спасение, жизнь, сказал эксперт.
«Она (вакцина — ред.) хлынет на Украину всевозможными путями, когда ситуация с коронавирусом выйдет за все разумные пределы, вся Украина превратится в красную зону, смертность от этого станет бесконтрольной», — сообщил Скачко.
По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.
68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.
Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.