С каждым днем Украина все больше лишается своей независимости и движется к полному разрушению. Об этом в интервью Украина.ру рассказал киевский журналист Владимир Скачко

Западные страны скорее думают о том, как Украину использовать, чем о том, как ей помочь. Их главная задача — сделать из украинского государства марионетку, которой можно будет удобно управлять, считает журналист.

«А правда о том, что Украина вымирает, лишается собственного суверенитета под крики о суверенитете, если это подкрепляется примерами из реальной жизни <…>, а не «распятыми мальчиками» и трупами на проводах высоковольтных линий, действует», — сообщил эксперт.

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68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.