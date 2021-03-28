Западные страны скорее думают о том, как Украину использовать, чем о том, как ей помочь. Их главная задача — сделать из украинского государства марионетку, которой можно будет удобно управлять, считает журналист.
«А правда о том, что Украина вымирает, лишается собственного суверенитета под крики о суверенитете, если это подкрепляется примерами из реальной жизни <…>, а не «распятыми мальчиками» и трупами на проводах высоковольтных линий, действует», — сообщил эксперт.
По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.
68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.
Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.