Президента Украины Владимира Зеленского вскоре выгонят с поста президента за его насильственные действия. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший командир отделения в ОМОНе, участник боевых действий в Чечне и в Донбассе Захар Прилепин

Зеленский действует цинично и подло не только по отношению к Донбассу, но и в принципе ко всей русскоязычной Украине, сказал журналист.

«Но в плюс там работает то, что, я еще раз повторю, он насилует половину Украины. Его переизберут! Даже не переизберут еще раз, а его выгонят! <…> Это неизбежно в какой-то перспективе», — поделился Прилепин.

Эксперт: Зеленский живет в мире символической политики © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины. Впоследствии многие ожидали таких же эффектных действий, которых за два года его пребывания на посту президента, так и не было.

Одним из его главных обещаний было завершение конфликта в Донбассе. При этом Зеленский объявил, что Украина готова к диалогу с населением республик, но вести диалог с руководством ДНР и ЛНР не будет, так как, по его словам, они не признаны мировым обществом, а значит не могут легитимно руководить.

Ни одно из обещаний, которые Владимир Зеленский дал во время своей инаугурации, не было и не будет выполнено, сказал заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны. Он также, как и его предшественники, пляшет под дудку Запада и США, и будет продолжать это делать, пока его не решат сменить кураторы из Вашингтона, сообщил эксперт.