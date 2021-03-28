По итогам прошлого года Россия находится на втором месте внешнеэкономических партнеров, уступив Китаю. Другое дело, что китайские параметры сильно колеблются от года к году и от страны к стране. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Россия предлагает Узбекистану более интересные проекты, чем Китай © РИА Новости, Александр Натрускин Алишер Усманов поддерживает хорошие личные отношения с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Эксперт в частности отметил, что если до вступления Киргизии в ЕАЭС внешнеторговые обороты просто зашкаливали, то после ее вступления в ЕАЭС, когда она начала наводить хоть какой-то порядок с серым импортом, все сразу обвалилось.

«У России в данном случае позиции более стабильные. Более того, Китай до последнего времени ориентировался на участие в крупных сырьевых проектах и агросекторе (добыча, максимум первичная переработка). Россия же предлагала и предлагает высокотехнологичные уровни партнерства. Руководство Узбекистана прекрасно понимает, что нужно не сырье продавать, а выходить на рынки со своей продукцией», — указал Грозин.

В этом смысле Россия пока превосходит Пекин, который только начал пересматривать свою экономическую стратегию, проявляя больший интерес к созданию в регионе предприятий по переработке, а не только по добыче и вывозу сырья в Китай, заключил собеседник издания.

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