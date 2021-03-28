Олигархи являются последним оплотом независимости Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Если исчезнут украинские олигархи, Западу будет легче управлять Украиной. Именно поэтому европейские страны так стремятся исключить олигархов, тем самым убив последнюю надежду на украинскую независимость, сказал Золотарёв.

«Так как это борьба заокеанского "чужого" против "хищника", кто бы ни победил — украинцы проиграли. Но объективно олигархи — это последний оплот украинского суверенитета», — рассказал эксперт.

Против Зеленского олигархи пойдут единым фронтом — Молчанов © пресс-служба президента Украины

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.