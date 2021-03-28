Сегодня олигархическая модель, благодаря которой в 1990-е удалось перезапустить украинскую экономику, себя уже неоднократно изжила. Зеленский хочет устранить олигархов, однако не потому, что заботится о своей стране или о людях, а потому, что так указал ему Запад, сказал политолог.
«Пока под деолигархизацией подразумевается борьба с теми фигурами, которые оказались неугодны Вашингтону по тем или иным причинам. Это Медведчук, который со времен кольчужного скандала в черных списках у Демпартии, у этой части американского политикума большой зуб на него, и браконьер Коломойский», — рассказал Золотарев.
По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.
68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.
Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.