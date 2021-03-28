Для президента Украины Владимира Зеленского под деолигархизацией подразумевается борьба с неугодными Вашингтону фигурами. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Сегодня олигархическая модель, благодаря которой в 1990-е удалось перезапустить украинскую экономику, себя уже неоднократно изжила. Зеленский хочет устранить олигархов, однако не потому, что заботится о своей стране или о людях, а потому, что так указал ему Запад, сказал политолог.

«Пока под деолигархизацией подразумевается борьба с теми фигурами, которые оказались неугодны Вашингтону по тем или иным причинам. Это Медведчук, который со времен кольчужного скандала в черных списках у Демпартии, у этой части американского политикума большой зуб на него, и браконьер Коломойский», — рассказал Золотарев.

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68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.