Продолжающиеся военные действия в Донбассе будут использованы не для остановки проекта «Северный поток - 2», а для того, чтобы демонизировать Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов

Американцы боятся сближения России и ЕС на почве общего проекта «СП-2». Обострение военного конфликта в ДНР и ЛНР поможет им изобразить из России агрессора и показать, что со страной, которая «пьет кровь украинских младенцев», нельзя строить газопровод, сообщил эксперт.

«Я думаю, что вот такая схема возможна: война не для того, чтобы транзит остановить, это как раз не нужно американцам сейчас, а для того, чтобы еще раз демонизировать Россию, изобразить ее агрессором, с которым никаких отношений, тем более не дай бог стратегических, ни в коем случае выстраивать нельзя», — сказал Симонов.

Симонов: Дальнейшие шаги США против «Северного потока – 2» будут «объявлением войны» © РИА Новости, Нина Зотина

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.