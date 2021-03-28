Американцы боятся сближения России и ЕС на почве общего проекта «СП-2». Обострение военного конфликта в ДНР и ЛНР поможет им изобразить из России агрессора и показать, что со страной, которая «пьет кровь украинских младенцев», нельзя строить газопровод, сообщил эксперт.
«Я думаю, что вот такая схема возможна: война не для того, чтобы транзит остановить, это как раз не нужно американцам сейчас, а для того, чтобы еще раз демонизировать Россию, изобразить ее агрессором, с которым никаких отношений, тем более не дай бог стратегических, ни в коем случае выстраивать нельзя», — сказал Симонов.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.