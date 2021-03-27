Украина уже получила 215 тысяч доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech и ожидает следующую партию препарата в ближайшие недели, сказал президент страны Владимир Зеленский 27 марта

По его словам, подписанный контракт предусматривает поставки почти 2 миллионов доз вакцины.

«Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ею получили президент Эрдоган и патриарх Варфоломей», — приводит слова Зеленского сайт президента Украины.

Борьба с COVID-19: в Европе ждут «Спутник V», Путин привился от коронавируса, на Украине первые смерти после вакцинации

По его мнению, это свидетельствует о ее безопасности и качестве. При этом Индия не особенно заинтересована в поставках, и этому не способствуют «публичные высказывания отдельных украинских политиков», добавил Зеленский.

«Они (политики — Ред.) начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом», — отметил президент.

Он призвал украинских политиков очень взвешенно подбирать «слова, вылетающие из вашей ротовой полости», поскольку «за каждое из этих слов непременно придется отвечать».

Из-за большого количества смертельных случаев после вакцинации препаратом AstraZeneca в ряде стран использование данной прививки приостановлено.