«Сегодня президент Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по климату, который он примет 22 и 23 апреля», — отмечается в документе.
В списке приглашенных — лидеры России, Китая, Великобритании, Индии, Турции, Японии, Польши, Дании, Норвегии, Бангладеш, Габона, Антигуа и Барбуда, Ямайки.
Президент США Джозеф Байден до сих пор не провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, хотя с президентом России Владимиром Путиным переговорил еще в январе..
Как заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, объясняя игнорирование Байденом Зеленского, «звонок должен быть подкреплен действиями», в частности, «правильными» реформами.