Президент США Джо Байден пригласил лидеров 40 стран мира на первый за его каденцию саммит, организованный по инициативе Соединенных Штатов, однако среди приглашенных не оказалось президента Украины Владимира Зеленского, следует из сообщения Белого Дома

«Сегодня президент Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по климату, который он примет 22 и 23 апреля», — отмечается в документе.

Из конфиденциальных источников. Чем занимается Зеленский в ожидании звонка от Байдена? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Президент США Джозеф Байден до сих пор не провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, хотя с президентом России Владимиром Путиным переговорил еще в январе..

Как заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, объясняя игнорирование Байденом Зеленского, «звонок должен быть подкреплен действиями», в частности, «правильными» реформами.