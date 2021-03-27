За 2020 год количество открывших свой бизнес в Польше украинцев вопреки пандемии коронавируса выросло на 20%, сообщило издание «Rzeczpospolita»

По состоянию на конец 2020 года в Учреждении социального страхования в Польше было зарегистрировано 5900 украинских граждан, которые имеют свой бизнес.

Три года тюрьмы за пост в соцсети. Как президент Польши попал в «дебильную историю» © AFP, Chancellery of the President of the Republic of Poland (KPRP) / Jakub Szymczuk

Пандемия раскрыла новую тенденцию в трудовой миграции из Украины — в прошлом году к ней присоединились владельцы обанкротившихся малых и средних фирм, которые активно ищут работу в Польше, а со временем, когда изучают язык, адаптируются — открывают в Польше собственный бизнес.

Несмотря на пандемию, также увеличилось количество предпринимателей из Беларуси. По статистике ZUS, белорусы в 2020 году стали второй группой иностранцев, которая чаще всего регистрировала свою хозяйственную деятельность в Польше.