По состоянию на конец 2020 года в Учреждении социального страхования в Польше было зарегистрировано 5900 украинских граждан, которые имеют свой бизнес.
Они составили относительное большинство иностранных бизнесменов, работающих в Польше. Всего на конец 2020 года таких было зарегистрировано 21,5 тыс. человек.
Пандемия раскрыла новую тенденцию в трудовой миграции из Украины — в прошлом году к ней присоединились владельцы обанкротившихся малых и средних фирм, которые активно ищут работу в Польше, а со временем, когда изучают язык, адаптируются — открывают в Польше собственный бизнес.
Несмотря на пандемию, также увеличилось количество предпринимателей из Беларуси. По статистике ZUS, белорусы в 2020 году стали второй группой иностранцев, которая чаще всего регистрировала свою хозяйственную деятельность в Польше.