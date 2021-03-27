Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и спецразрешения на добычу и пользование украинскими недрами. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба главы государства

«Соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет опубликовано в скором времени», — сказал Зеленский

СНБО ввел санкции против 19 компаний и 27 чиновников © president.gov.ua

«Решения СНБО — это не громкие декларации. Каждое слово из них уже имеет или вскоре будет иметь реальные, в основном неприятные, юридические последствия для ряда физических и юридических лиц», — подчеркнул Зеленский.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что СНБО Украины решил провести аудит всех разрешений на пользование недрами в стране, в случае нарушений они будут отозваны.