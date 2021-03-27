«Соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет опубликовано в скором времени», — сказал Зеленский
Он также сообщил, что подписал указ о введении в действие другого решения СНБО, согласно которому в 2021 году будут проведены проверки всех субъектов, которые без аукциона получили спецразрешене на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет с момента получения разрешения.
«Решения СНБО — это не громкие декларации. Каждое слово из них уже имеет или вскоре будет иметь реальные, в основном неприятные, юридические последствия для ряда физических и юридических лиц», — подчеркнул Зеленский.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что СНБО Украины решил провести аудит всех разрешений на пользование недрами в стране, в случае нарушений они будут отозваны.