Украину в мире начинают воспринимать как страну, от которой можно ожидать чего угодно. Об этом в беседе с изданием «Главред» рассказал директор аналитического центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев

По его словам, страна сама разрушает экономические отношения с важнейшими партнерами, в которых «кровно заинтересована». В качестве примера он привел ситуацию с предприятием «Мотор Сич».

«Китай — <…> это крупнейший рынок сбыта нашей кукурузы, металлопродукции, что очень важно для Украины после потери российского рынка», — отметил эксперт.

Разрушение связей с Китаем, по словам Золотарева, отразится на ВВП Украины, бюджете и уровне жизни населения.

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В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что «Мотор Сич» вернут в собственность государства. По его словам, это будет сделано «законным и конституционным» способом.

МИД КНР, в свою очередь, потребовал защитить права китайских инвесторов, которые намерены отстаивать свои интересы в суде и «опозорить Украину перед международным сообществом».