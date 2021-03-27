По его словам, страна сама разрушает экономические отношения с важнейшими партнерами, в которых «кровно заинтересована». В качестве примера он привел ситуацию с предприятием «Мотор Сич».
«Китай — <…> это крупнейший рынок сбыта нашей кукурузы, металлопродукции, что очень важно для Украины после потери российского рынка», — отметил эксперт.
Разрушение связей с Китаем, по словам Золотарева, отразится на ВВП Украины, бюджете и уровне жизни населения.
Политолог подчеркнул, что решение по «Мотор Сичи» было продиктовано извне, в частности Штатами, которым не нужны конкуренты в авиастроении. Он напомнил, что это не первое подобное решение Украины: ранее «Турбоатому» пришлось расторгнуть контракт с Ираном.
В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.
11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что «Мотор Сич» вернут в собственность государства. По его словам, это будет сделано «законным и конституционным» способом.
МИД КНР, в свою очередь, потребовал защитить права китайских инвесторов, которые намерены отстаивать свои интересы в суде и «опозорить Украину перед международным сообществом».