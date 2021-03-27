По словам эксперта, повреждение лесных насаждений в стране достигло критической отметки. В качестве доказательства он привел статистику Гослесагентства, согласно которой на Украине засохло около 5% лесного фонда.
Деградирует в стране и сельское хозяйство: из-за чрезмерной засухи в 2020 году фермеры потеряли 200 тысяч гектаров кукурузы и 300 тысяч гектаров подсолнечника.
«В будущем это прямой путь к деградации сельского хозяйства в южных регионах Украины. Как следствие — приближение продовольственного кризиса», — сказал Эпик.
При этом некоторые регионы из-за климатического кризиса могут быть затоплены — это Мариуполь, Одесса, Керчь и Херсон.