Если Киев не начнет активную программу по декарбонизации, то поля и леса Украины превратятся в пустыню. Об этом заявил старший консультант Биоэнергетической ассоциации Украины Алексей Эпик, передает «24 канал» 26 марта

По словам эксперта, повреждение лесных насаждений в стране достигло критической отметки. В качестве доказательства он привел статистику Гослесагентства, согласно которой на Украине засохло около 5% лесного фонда.

Фауна Украины гибнет. Международные экологи бьют тревогу © CC0, Pixabay

«В будущем это прямой путь к деградации сельского хозяйства в южных регионах Украины. Как следствие — приближение продовольственного кризиса», — сказал Эпик.

При этом некоторые регионы из-за климатического кризиса могут быть затоплены — это Мариуполь, Одесса, Керчь и Херсон.