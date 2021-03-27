Два судна немецкого судовладельца, работающие под польским флагом, будут лишены польской юрисдикции за помощь в строительстве «Северного потока-2», сказал заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский 26 марта

Польша лелеет надежду стать газовым хабом и продавать американский сжиженный природный газ (СПГ) близлежащим странам, однако СПГ не выдерживает конкуренции с российским трубопроводным газом, поэтому Польша — твердый противник «Северного потока 2».

«Мы приняли решение начать процедуру снятия их (немецких судов — Ред.) с учета под польским флагом. Так что Польша не имеет отношения к этим двум агрегатам», — сказал Витковский.

«Северный поток – 2»: Позиции Германии и США неизменны, в НАТО и ЕС нет единства, Польша — жертва русофобии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток 2» неизбежно.