Польша лелеет надежду стать газовым хабом и продавать американский сжиженный природный газ (СПГ) близлежащим странам, однако СПГ не выдерживает конкуренции с российским трубопроводным газом, поэтому Польша — твердый противник «Северного потока 2».
«Мы приняли решение начать процедуру снятия их (немецких судов — Ред.) с учета под польским флагом. Так что Польша не имеет отношения к этим двум агрегатам», — сказал Витковский.
По его словам, «ни одно из судов, плавающих под нашим флагом, не может ущемлять экономические интересы польского государства».
«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
Против проекта также сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток 2» неизбежно.