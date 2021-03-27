На борту заблокированных судов свыше 680 тыс. тонн грузов, в основном это зерно, руда и металл, предназначенные для китайских заказчиков.
Ждут возможности проследовать через Суэцкий канал четыре украинских балкера с кукурузой и пшеницей, три с железной рудой и одно грузовое судно с металлом.
Ежедневно транспортные расходы украинского груза растут на $265 тыс. в сутки. Часть судов заблокирована уже на протяжении четырех суток.
Контейнеровоз EVER GIVEN сел на мель в южной части Суэцкого канала утром 23 марта. Судно длиной 400 метров развернуло поперек 350-метрового по ширине канала, что полностью заблокировало судоходство.