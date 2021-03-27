Восемь судов с украинским экспортом ждут открытия Суэцкого канала на рейде в гавани Порт-Саид и в самом канале, сообщил портовый агент Stark Shipping 27 марта

Полный Суэц. Что было, когда перекрывали канал между Средиземным и Красным морями © REUTERS,

Ждут возможности проследовать через Суэцкий канал четыре украинских балкера с кукурузой и пшеницей, три с железной рудой и одно грузовое судно с металлом.

Ежедневно транспортные расходы украинского груза растут на $265 тыс. в сутки. Часть судов заблокирована уже на протяжении четырех суток.

Контейнеровоз EVER GIVEN сел на мель в южной части Суэцкого канала утром 23 марта. Судно длиной 400 метров развернуло поперек 350-метрового по ширине канала, что полностью заблокировало судоходство.