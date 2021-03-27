На Украине предлагают заменить популярные сленговые слова на отечественные аналоги. Так, вместо слова «хештег» украинцев просят использовать слово «кришмитка», а вместо «булинга» - «цькування». Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру

Своеобразная подсказка для тех, кто хочет еще больше украинизировать свою речь была создана радио MAXIMUM.

Заменить слово «сайт» украинцам предлагают словом «осидок», а слово «интернет» словом «всемережжя».

«Нам сразу вспомнился адмирал Александр Шишков и его борьба с заимствованными словами. Ну и пародия на него литературного клуба "Арзамас" (известнейшим членом которого был А.С. Пушкин): "Хорошилище грядет по гульбищу из ристалища на позорище в мокроступах" (в переводе на русский: Франт идет из цирка в театр по бульвару в галошах)», — пишет автор Telegram-канала.

Слова «кришмитка» и «гортайчик», по их мнению — типичные «мокроступы».

«А автор сего произведения явно видит по утрам в зеркале "мармизку" (т,е. рожицу)», — добавляет автор.