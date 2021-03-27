За последние сутки на Украине зафиксировано 17 424 случая заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook 27 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 290 человек, 7 124 человека выздоровели. Всего за последние сутки с COVID-19 было госпитализировано 4 747 человек.

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Всего за время пандемии на Украине коронавирусом заразились 1 млн 632 131 человек, 31 751 скончались, 1 миллион 297 282 выздоровели.

Наибольшее число случаев заражения за последние сутки зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273), Днепропетровской (1 171) областях, а также в Киеве (1 226).